10 минути преди атентата срещу Тръмп Коул Алън се ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Омбудсманът препоръча възможност за преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити, след решение на Върховен административен съд за отмяна на разпоредби от Наредба № 11, свързани с оценяването на резултатите. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България. 

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове.

Омбудсманът подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите.

В тази връзка тя препоръчва на Министерство на образованието и науката да предприеме своевременни действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на ДЗИ, така че да се гарантира правото на зрелостниците на достъп до оценените им изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура в цялата страна, включително възможност за преразглеждане на оценките при ясни правила, срокове и гаранции за обективност.

В становището си Делчева настоява още министерството да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременна и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки.

Още от Животът

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)