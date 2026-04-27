Събират доброволци в търсене на възрастен мъж с деменция във Варна

Възрастен мъж с деменция е в неизвестност от 25 април, търсят се доброволци за издирването му, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.
Доброволният екип се събира в 12 часа на стария път за Бургас, на разклона за местност "Крушките". Човекът е в неизвестност от 25 април, когато е излязъл от дома си.
94-годишният Димитър Димитров е казал по телефона, че е в някаква гора, но не може да бъде локализиран.
Междувременно е подал и сигнал до 112, но не успява да обясни местоположението си.
Желаещите да помогнат могат да отидат на място, съобщават от полицията във Варна.