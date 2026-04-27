Пастрокът на малтретирания Адриан иска вече да излезе от ареста, не го пускат

Момчето и баща му ще бъдат разпитани или на живо, или чрез видео връзка - в зависимост от състоянието му

На всяко заседание обвиненият в насилие над малкия Адриан от Пловдив Петър Чернев ще прави искане най-после мярката му за неотклонение да бъде променена и той да излезе на свобода, след като прекара повече от 2 г. зад решетките. Мъжът беше арестуван през януари 2024 г. заедно с майката на момчето Стела Димитрова. Макар че тя беше пусната на свобода след 3 дни, а вече има условна присъда, тъй като се споразумя с прокуратурата, пастрокът все още е задържан. Адвокатът му Йордан Давчев заяви, че вече веднъж са правили искане за промяна на мярката за неотклонение, но съдът им отказал с мотив, че задържането не е минало прекомерен срок.

Чернев и Димитрова бяха арестувани след сигнал от сестра ѝ, която видяла голяма рана на главата на Адриан. Момчето беше изведено от семейната среда, а "Закрила на детето" сезираха прокуратурата. След ареста на майка му пък родителските права бяха дадени на баща му, който вече се грижи за него в Германия.

Двамата подсъдими веднъж бяха признати за виновни, но наказанията им бяха отменени на втора инстанция и делото се върна за повторно разглеждане. После Димитрова успя да сключи споразумение с прокуратурата и получи 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. То беше одобрено от Районния съд на 24 октомври м.г.

Петър Чернев, който не стигна до споразумение, е обвинен в това, че от ноември 2023-а до януари 2024 г., биел Адриан, обиждал го с най-цинични думи, унижавал го и го карал да му се моли да го убие. Удрял го и с душ телефон по главата, раната се влошила, защото майката и пастрокът го мажели с различни препарати, вместо да го заведат на лекар, и косата на детето изпадала.

Днес продължават разпитите на свидетели. Призовани са 7-8, като сред тях е и лелята на Адриан, която подала сигнала. "Разпитите текат бавно - изминало е много време, налага се да четем показания в съдебна зала", каза прокурор Пламен Пантов. Той потвърди, че Адриан и баща му също са допуснати като свидетели, но все още не е ясно как ще бъдат разпитани - на живо или чрез видео връзка. "Зависи от състоянието на детето", посочи прокурорът.