Анджелика-Гая Меркова завоюва Приза на кмета на Монтана от конкурса „Напеви от Северозапада"

Анджелика-Гая Меркова завоюва Приза на кмета на Община Монтана в раздел „Народно пеене" от 18-ия Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада". Тя е възпитаничка на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков" в Пловдив.

Женска камерно-инструментална група „Пордимчанка" грабна най-високото отличие в раздел „Инструменталисти". От СУ „Св. св. Кирил и Методий" – Пордим съчетаха свиренето с пеене и спечелиха овациите на публиката.

Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра" към НЧ „Просвета 1925" бе отличен със специалната награда в раздел „Хореография". Кметът Златко Живков стисна ръката на главния художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов.

Професионално жури от изтъкнати фолклористи определи класирането в трите раздела и в различните възрастови групи на творческото състезание. Всички отличени деца получиха грамоти, медали и плакети от организаторите от Общински младежки дом – Монтана. Най-изявените млади таланти си тръгнаха и с предметни награди.

Извън конкурсната програма част от емблематичните си композиции изпълни Представителен танцов ансамбъл „Младост", който през тази година празнува 50-ия си юбилей.

През двата почивни дни Монтана беше фолклорната столица на Северозапада. През сцените на Драматичния театър преминаха около 500 деца от над 20 населени места.

Като патрон на събитието кметът Златко Живков отправи покана към участниците и догодина да се включат в конкурса, който ще се завърне в обновения до неузнаваемост Общински младежки дом.