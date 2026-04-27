Предлагат 2 нови линии да свързват кварталите "Левски", "Гео Милев" и "Овча купел"

Столична община предлага промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надеждно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на града чрез линии 71 и 75. Предложението ще се разгледа днес на заседанието на транспортната комисия към СОС.
Промяната цели да осигури по-често, предвидимо и устойчиво придвижване през ключови градски участъци от „Левски" и „Гео Милев", през бул. „Г. М. Димитров", бул. „Т. Каблешков" и „Овча купел".
„Транспортна връзка по това направление трябва да има и тя е необходима. Въпросът е да бъде организирана по начин, който е изпълним и който няма да влоши обслужването в останалата част от града. Затова предлагаме решение, което позволява по-добър контрол, по-редовни интервали и надеждна услуга", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от общинския пресцентър.
Новите предложения се превърнаха в обект на обществен и политически дебат, след като линия 220 беше предложена като решение за подобряване на връзките по това трасе. В първоначалния си вид тя предвижда дълъг маршрут от ж.к. „Левски Г" до метростанция „Мизия", преминаващ през едни от най-натоварените булеварди в София.
В момента "Спаси София" събира подписи за пускането на линия 220, за което има и решение на СОС.
Според общината обаче параметрите на линия 220 изискват значителен ресурс и създават риск за редовното ѝ изпълнение.
"Моята работа е да преценя кое е възможно и кое наистина работи в дългосрочен план", обяснява Терзиев, пояснявайки, че за обслужването ѝ са необходими около 40 водачи и 18 автобуса, с които „Столичен автотранспорт" към момента не разполага.
Това означава, че реалното ѝ въвеждане може да стане единствено чрез пренасочване на ресурс от други линии, което пряко ще доведе до увеличаване на интервалите и влошаване на обслужването в други части на града.
В същото време заложените експлоатационни параметри включват приблизителен дневен пробег до 3,2 хил. км в делнични дни - значително по-висок спрямо по-къси и по-управляеми линии. Този мащаб, съчетан с преминаване през натоварени участъци като „Овча купел", „Тодор Каблешков", района на Парадайз и „Г. М. Димитров", създава предпоставки за системни закъснения.
Когато маршрутът е толкова дълъг, закъсненията се пренасят и натрупват по цялата линия. Това води до неспазване на разписанията, нередовно движение и невъзможност да се поддържат предвидими интервали. За пътниците това означава не просто по-
дълго чакане, а ситуация, в която по разписание трябва да има автобус, но на спирката той реално не идва. В този смисъл добавянето на нова линия по същото натоварено трасе не подобрява услугата, ако тя не може да поддържа редовност и предвидимост в реални условия, казват от общината.
Предложението на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев е обслужването по направлението да се осигури чрез две по-къси линии – 71 и 75. Линия 71 ще обслужва североизточната част на града (района на „Левски" и „Гео Милев"), а линия 75 – южната част през „Каблешков" и „Овча купел". В най-натоварения участък двете линии ще се допълват и ще осигуряват заедно по-често обслужване.
Този модел позволява по-добър контрол върху движението, по-малко натрупване на закъснения и по-редовни разписанията. В най-натоварените участъци се предвижда интервал от около 6 минути.
Допълнителен фактор е, че бул. „Тодор Каблешков" вече е изграден в пълен профил, което създава инфраструктурната основа за по-надеждно транспортно обслужване по направлението.
Предложението е част от по-голям доклад за промени в транспортната мрежа, който предстои да бъде разгледан в комисията по транспорт и след това в СОС. Той включва редица промени в маршрутите и разписанията, насочени към по- добра свързаност между кварталите, по-малко дублиране на линии и по-ефективно използване на наличния ресурс.
Това е и основата за следващите стъпки - обновяване на подвижния състав и постепенно разширяване на електротранспорта, така че новите превозни средства да бъдат интегрирани в работеща и балансирана мрежа.
Докладът за линии 71 и 75 идва на фона на мащабното политика за трансформация на градската мобилност в София. През последните месеци бяха въведени нови транспортни връзки към райони, които дълго време са били с ограничен достъп до градски транспорт. С новите линии 180 и 182 в. з. „Косанин дол", ж.к. „Лозен парк" и с. Герман получиха директна връзка с метрото, а с промените по линии 65 и 107 се подобри достъпът до бърз транспорт в южните части на града.
Паралелно с това развитието на метрото продължава. Участъкът през „Подуяне" е в заключителна фаза и се очаква да бъде въведен в експлоатация в следващите месеци, като ще осигури бърз транспорт за десетки хиляди пътници дневно и ще разтовари наземния трафик.
Общината работи и по обновяване на подвижния състав – нови трамваи, по-ефективни процедури за доставка на автобуси, както и разширяване на електробусния и тролейбусния транспорт. Паралелно се модернизира инфраструктурата от трамвайни
трасета, депа и ключови транспортни артерии.
Всички тези мерки са насочени към това градският транспорт да бъде истинска алтернатива на автомобила, с по-кратко и предвидимо време за пътуване и по-добра свързаност между кварталите.