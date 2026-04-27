Предлагат 2 нови линии да свързват кварталите "Левски", "Гео Милев" и "Овча купел"

Столична община предлага промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надеждно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на града чрез линии 71 и 75. Предложението ще се разгледа днес на заседанието на транспортната комисия към СОС.

Промяната цели да осигури по-често, предвидимо и устойчиво придвижване през ключови градски участъци от „Левски" и „Гео Милев", през бул. „Г. М. Димитров", бул. „Т. Каблешков" и „Овча купел".

„Транспортна връзка по това направление трябва да има и тя е необходима. Въпросът е да бъде организирана по начин, който е изпълним и който няма да влоши обслужването в останалата част от града. Затова предлагаме решение, което позволява по-добър контрол, по-редовни интервали и надеждна услуга", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от общинския пресцентър.

Новите предложения се превърнаха в обект на обществен и политически дебат, след като линия 220 беше предложена като решение за подобряване на връзките по това трасе. В първоначалния си вид тя предвижда дълъг маршрут от ж.к. „Левски Г" до метростанция „Мизия", преминаващ през едни от най-натоварените булеварди в София.

В момента "Спаси София" събира подписи за пускането на линия 220, за което има и решение на СОС.

Според общината обаче параметрите на линия 220 изискват значителен ресурс и създават риск за редовното ѝ изпълнение.

"Моята работа е да преценя кое е възможно и кое наистина работи в дългосрочен план", обяснява Терзиев, пояснявайки, че за обслужването ѝ са необходими около 40 водачи и 18 автобуса, с които „Столичен автотранспорт" към момента не разполага.

Това означава, че реалното ѝ въвеждане може да стане единствено чрез пренасочване на ресурс от други линии, което пряко ще доведе до увеличаване на интервалите и влошаване на обслужването в други части на града.

В същото време заложените експлоатационни параметри включват приблизителен дневен пробег до 3,2 хил. км в делнични дни - значително по-висок спрямо по-къси и по-управляеми линии. Този мащаб, съчетан с преминаване през натоварени участъци като „Овча купел", „Тодор Каблешков", района на Парадайз и „Г. М. Димитров", създава предпоставки за системни закъснения.

Когато маршрутът е толкова дълъг, закъсненията се пренасят и натрупват по цялата линия. Това води до неспазване на разписанията, нередовно движение и невъзможност да се поддържат предвидими интервали. За пътниците това означава не просто по-

дълго чакане, а ситуация, в която по разписание трябва да има автобус, но на спирката той реално не идва. В този смисъл добавянето на нова линия по същото натоварено трасе не подобрява услугата, ако тя не може да поддържа редовност и предвидимост в реални условия, казват от общината.

Предложението на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев е обслужването по направлението да се осигури чрез две по-къси линии – 71 и 75. Линия 71 ще обслужва североизточната част на града (района на „Левски" и „Гео Милев"), а линия 75 – южната част през „Каблешков" и „Овча купел". В най-натоварения участък двете линии ще се допълват и ще осигуряват заедно по-често обслужване.

Този модел позволява по-добър контрол върху движението, по-малко натрупване на закъснения и по-редовни разписанията. В най-натоварените участъци се предвижда интервал от около 6 минути.

Допълнителен фактор е, че бул. „Тодор Каблешков" вече е изграден в пълен профил, което създава инфраструктурната основа за по-надеждно транспортно обслужване по направлението.

Предложението е част от по-голям доклад за промени в транспортната мрежа, който предстои да бъде разгледан в комисията по транспорт и след това в СОС. Той включва редица промени в маршрутите и разписанията, насочени към по- добра свързаност между кварталите, по-малко дублиране на линии и по-ефективно използване на наличния ресурс.

Това е и основата за следващите стъпки - обновяване на подвижния състав и постепенно разширяване на електротранспорта, така че новите превозни средства да бъдат интегрирани в работеща и балансирана мрежа.

Докладът за линии 71 и 75 идва на фона на мащабното политика за трансформация на градската мобилност в София. През последните месеци бяха въведени нови транспортни връзки към райони, които дълго време са били с ограничен достъп до градски транспорт. С новите линии 180 и 182 в. з. „Косанин дол", ж.к. „Лозен парк" и с. Герман получиха директна връзка с метрото, а с промените по линии 65 и 107 се подобри достъпът до бърз транспорт в южните части на града.

Паралелно с това развитието на метрото продължава. Участъкът през „Подуяне" е в заключителна фаза и се очаква да бъде въведен в експлоатация в следващите месеци, като ще осигури бърз транспорт за десетки хиляди пътници дневно и ще разтовари наземния трафик.

Общината работи и по обновяване на подвижния състав – нови трамваи, по-ефективни процедури за доставка на автобуси, както и разширяване на електробусния и тролейбусния транспорт. Паралелно се модернизира инфраструктурата от трамвайни

трасета, депа и ключови транспортни артерии.

Всички тези мерки са насочени към това градският транспорт да бъде истинска алтернатива на автомобила, с по-кратко и предвидимо време за пътуване и по-добра свързаност между кварталите.