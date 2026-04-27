Покрай Картофа Антикорупционният фонд стигна и до съпругата на Бойко Рашков

Покрай разследването на връзките на Юлиян Янков-Картофа и бившият главен секретар на МВР Светослав Лазаров, Антикорупционният фонд стигна и до нотариус Мария Михова-Рашкова, която е съпруга на бившия вътрешен министър и депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков.

В понеделник от Антикорупционния фонд разпространиха договор, който според тях задълбочава съмненията за връзки между Янков и Лазаров. Договорът е сключен между един от синовете на Светлозар Лазаров - Кристиян Лазаров - и Ина Ангелова, която по информация на АКФ е майка на две от децата на Янков, твърдят от Антикорупционния фонд.

На разпространения от тях договор със заличени лични данни личи обаче името на нотариуса, изповядал сделката. Това е нотариус Мария Михова-Рашкова, която е съпруга на Бойко Рашков. Вижте копие на договора тук

В петък главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че срещу него има опит за упражняване на натиск от лице с прякор „Картофа". По думите му зад случващото стои „бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо". По-късно служебният премиер Андрей Гюров и служебният вътрешен министър дадоха да се разбере, че "Картофа" е собственикът на фирма "Юнит Асист" ЕООД Юлиян Янков, а "Светльо" - бившия главен секретар на МВР в периода 2013 - 2015 г. Светлозар Лазаров. Фирмата на Янков е получила договор за осигуряване на безплатна пътна помощ по магистралите в България. В петък бе припомнена и снимка, на която се твърди, че са заедно Янков и Светослав Лазаров.

Договорът, разпространен от Антикорупционния фонд, е за размяна на автомобили между сина на Светослав Лазаров Кристиян и Ина Ангелова, която според фонда има връзка с Картофа. През юни 2025 г. Кристиян Лазаров прехвърля на Ина Ангелова лек автомобил Ауди А6, като доплаща 8000 лева. В замяна Ина Ангелова му прехвърля лек автомобил Мерцедес.

Според Търговския регистър Ина Ангелова е управител на "Вита Корект" ЕООД. Фирмата е един от подизпълнителите, наемани от "Юнит Асист" за осигуряване на т. нар. "безплатна пътна помощ". Ангелова е и управител на автомивката в комплекс "1119", където според източници на АКФ са се провеждали честите срещи между бившия главен секретар Светлозар Лазаров и Юлиян Янков.

Светослав Лазаров бе главен секретар на МВР в периода 2013 - 2015 г., след което стана организационен секретар на партията на Волен Сидеров "Атака".