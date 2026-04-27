ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пешеходец загина на пътя за Стамболийски, човек издъхна при катастрофа в Пловдив

Четири станаха жертвите на пътя за денонощието в региона

Още двама са загинали при пътнотранспортни произшествия в Пловдив и региона от снощи и така жертвите на пътя на 24 часа стават четири, сочи статистиката на МВР за денонощието.

Пешеходец е бил блъснат фатално на пътя Пловдив-Стамболийски малко преди отбивката за Оризари. Това е станало снощи около 22,45 часа.

Часове по-късно около 9 тази сутрин човек е загинал при катастрофа на бул. "Шести септември" в Пловдив. Произшествието е малко преди кръстовището с ул. "Орловец", а според данните на МВР автомобилът е бил блъснат отзад. 

Все още няма информация за причините, довели до двете катастрофи с фатален край.

Черната статистика в Пловдив и региона непрекъснато се увеличава. В 10,10 часа в неделя моторист почина, след като се удари в мантинела на пътя Кърджали-Асеновград, а в 11,20 гробар беше ударен от джип в село Поповица и издъхна на място.

В събота пък 22-годишна жена почина след удар на тротинетка в бус в квартал "Столипиново".

Полицейска лента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

