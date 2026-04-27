17-годишен е със счупена ръката след катастрофа със скутер в Кула

Младеж на 17 години е с фрактура на ръката след катастрофа с електрически скутер на кръстовище в гр. Кула, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Инцидентът е станал на 25 април около 17:30 часа на кръстовището на улиците „Георги Димитров" и „Гено Цанов". По първоначални данни електрически скутер, управляван от 17-годишния младеж, не е спрял на пътен знак „Стоп" поради несработване на спирачната система и е навлязъл в кръстовището. Там се е сблъскал с лек автомобил „Субару", управляван от 30-годишен мъж, като ударът е бил в предния десен калник на автомобила.

В резултат на инцидента младежът, управлявал скутера е настанен във видинската болница с фрактура на лявата ръка. Извършените тестове с дрегер на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол, пише БТА.

На мястото е извършен оглед от оперативна група, като е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.