Полицията в Стара Загора задържа банда джебчии

На 23.04.2026 г. на територията на град Стара Загора е проведена специализирана полицейска операция за установяване и задържане на лица, извършващи джебчийски кражби по спирките и автобусите на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града. В хода на операцията са задържани две жени на 37 и 26 години, 17-годишно момиче и 24-годишен мъж.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че 26-годишната жена и 24-годишният мъж са извършители на следните престъпления, заведении в Първо РУ-Стара Загора: досъдебно производство, което е образувано с постановление на Районна прокуратура-Стара Загора по чл.194 от НК, затова че на 13.03.2026 г., около 13.00 часа, в Стара Загора, в тролейбусна линия №36 от раница на 25-годишен мъж е отнето портмоне с намиращи се в него 15 евро, документи и ключове. Щетите са възстановени.

Преписка по чл.194 от НК, затова че на 01.04.2026 г., в Стара Загора в автобус по линия №13, от чанта на 69-годишна жена е отнето портмоне с намиращи се в него 95 евро и документи. Преписка по чл.194 и чл. 249,ал.1 от НК, затова че на 16.04.2026 г. в автобус по линия №14, от чантичка на 64-годишен мъж е отнето портмоне с намиращи се в него 20 евро, документи и дебитна карта, от която по-късно е изтеглена сумата от 400 евро. Щетите частично са възстановени.

За 37-годишната жена и 17-годишното момиче, полицейските служиели са установили, че са извършители на следните престъпления, заведени в Първо РУ: преписка по чл.194 от НК, затова че на 14.04.2026 г., в Стара Загора, в автобус по линия №2, от раница собственост на 76-годишна жена е отнето портмоне, в което имало 300 евро и документи. Преписка по чл.194 от НК, затова че на 23.04.2026 г., отново в Стара Загора, в автобус по линия №36, от чанта собственост на 87-годишна жена е отнето портмоне с намиращи се в него 160 евро и документи. По тази преписка щетите са възстановени.

Във Второ РУ-Стара Загора също са регистрирани такива престъпления - заведени досъдебно производство и проверка. Досъдебното производство е затова, че на 13.03.2026 г., в автобус по линия №14 от раница на 82-годишна жена е отнето портмоне, съдържащо лични документи, дебитни карти и 100 евро, и портмоне на 73-годишен мъж, съдържащо лични документи, дебитна карта и 50 евро. Впоследствие от картата на 82-годишната жена са изтеглени 1000 евро, като извършители са установени 26-годишната жена и 24-годишният мъж, като на мъжа е повдигнато обвинение по чл.194 от НК, а на 26-годишната жена по чл.249 от НК. Заведена е и преписка затова, че 34-годишна жена, на 20.03.2026 г., пътувала в автобус №36, след като слязла, посетила магазин, където установила че от раницата й е отнето портмоне, в което имало 15 евро, 100 долара, дебитни карти и лични документи.

Снети са сведения на 26-годишната жена и 24-годишният мъж. Работата по случаите продължава.