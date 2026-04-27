60-годишен шофьор с 3 промила алкохол се блъсна в дърво до пловдивско село

Младеж е засечен зад волана пиян в Хисаря

60-годишен пиян шофьор е задържан след катастрофа в пловдивското село Марково, съобщиха от МВР. Той се блъснал с колата си "Фолксваген", а полицаите на място го тествали с дрегер и той отчел наличието на 3 промила алкохол.

Други четирима водачи са били задържани в рамките на осъществения пътен контрол през почивните дни.

С концентрация на алкохол в кръвта над 2 промила били другите двама шофьори, на 59 и 55 години, спрени за проверки на бул. "Никола Вапцаров" и бул. "Кукленско шосе". Пиян, с около 1,3 промила, бил и 20-годишен младеж, засечен зад волана от служителите на реда в Хисаря. В жк "Тракия" пък екип на Пето районно установил, че 48-годишен управлява автомобила си след употреба на наркотични вещества. Срещу всички извършители са започнати бързи производства.