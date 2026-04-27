ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как канибализмът с преференциите убива всичко свет...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22740904 www.24chasa.bg

Евакуираха 35 души заради пожар в блок в Търговище

1040
Снимка: Архив

Пожар е избухнал в жилищен блок на ул. „Кюстенджа" в Търговище на 25 април около 15:06 часа.

Огънят е възникнал в приземната част на шестетажна сграда и е причинил сериозни материални щети. Унищожени са около 200 кв. м от фасадата, а близо 300 кв. м стени са опушени.

На място са изпратени два противопожарни автомобила, като екипи на РСПБЗН – Търговище са успели да овладеят и потушат пожара.

Няма пострадали хора, но като предпазна мярка временно са евакуирани 35 жители на входа.

Причините за възникването на пожара се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)