Евакуираха 35 души заради пожар в блок в Търговище

Пожар е избухнал в жилищен блок на ул. „Кюстенджа" в Търговище на 25 април около 15:06 часа.

Огънят е възникнал в приземната част на шестетажна сграда и е причинил сериозни материални щети. Унищожени са около 200 кв. м от фасадата, а близо 300 кв. м стени са опушени.

На място са изпратени два противопожарни автомобила, като екипи на РСПБЗН – Търговище са успели да овладеят и потушат пожара.

Няма пострадали хора, но като предпазна мярка временно са евакуирани 35 жители на входа.

Причините за възникването на пожара се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.