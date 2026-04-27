Задържаха 39-годишен мъж за домашно насилие в Монтана

На 26-ти април 2026 г. около 8,30 ч. в ОДЧ на ОДМВР Монтана постъпил сигнал за възникнал битов скандал и последвала физическа саморазправа между живеещи на семейни начала мъж и жена, и двамата на 39 г., в град Монтана. При снетите сведения от свидетел е установено, че в условията на домашно насилие мъжът нанесъл удар с ръце в областта на лицето и лявата ръка на жената. Побойникът е задържан в РУ Монтана за срок до 24 ч. По случая е изготвен доклад за посетен сигнал за домашно насилие, снети са 2 сведения и съставен протокол за предупреждение. Образувано е досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК.