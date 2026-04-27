Моят 24 часа
Мотоциклетист без книжка и с фалшива регистрационна табела удари патрулка във Варна

Полиция СНИМКА: 24 часа

Мотоциклетист без книжка и с фалшива регистрационна табела е задържан във Варна, съобщиха от полицията в крайморския град. Шофьорът, който е на 34 години, не е спрял за проверка, подминал автомобила на полицаите и го ударил. По-късно той е задържан. Тогава е станало ясно, че е неправоспособен, а мотоциклетът е с фалшива регистрация. Мъжът отказал да му бъде направен тест за наркотици. В раницата му обаче полицаите открили две пакетчета с кристалообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: 24 часа

