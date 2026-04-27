Йотова свиква 52-рото НС в 10 ч. в четвъртък

52-рото Народно събрание ще бъде свикано в 10 часа в четвъртък. Консултациите с партиите за съставяне на ново правителство ще започнат веднага. Ще бъде съобразено само с празниците. Това каза президентът Илияна Йотова.

Тя участва в Общобългарското тържествено събрание "150 години Априлско въстание".

"Убедена съм, че ще имаме нов парламент, съвсем различен. За мен най-важно е да бъде променен стилът и начинът на работа. Очаквам смели и бързи решения", каза още Йотова и уточни, че сред първите задачи е приемането на бюджета за тази година.

Запитана дали очаква промяна в основния закон в частта за служебното правителство Йотова посочи, че темата е важна, но има доста по-ключови задачи пред новото управление.