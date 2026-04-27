Двама мотоциклетисти загинаха, трети е сериозно ранен в Пазарджишко

Двама мотоциклетисти са починали, а трети е сериозно ранен при пътни инциденти през уикенда. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Вчера следобед на кръстовището при разклона за селата Капитан Димитриево и Алеко Константиново е станала една от катастрофите. Микробус „Форд" с 65-годишен водач от гр. Брацигово е навлязъл с возилото си на главния път. Така в него се е блъснал мотоциклет, управляван от 20-годишен млад мъж от Пазарджик.

За съжаление мотористът е починал на място. Няколко часа по-късно на кръстовище в село Братаница 31-годишен мъж от пещерското село Радилово загубил управление над „Хонда"-та си. Моторът се озовал в намиращата се до пътя къща. Този удар също причинил смъртта на водача на мотоциклета.

В събота следобед на пътя от Велинград към село Юндола е регистрирана и третата катастрофа. 20-годишен от Пазарджик, управлявайки „Ямаха", на завой загубил контрол над возилото и се озовал на шосето. В резултат на това е транспортиран и настанен в МБАЛ-Пазарджик с фрактури и опасност за живота. Причините довели до трите произшествия са в процес на изясняване. Извършени са огледи от дежурни групи на полицейските управления в Пазарджик и Велинград. Образувани са досъдебни производства под надзора на прокуратурата.