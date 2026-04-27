Шофьор блъсна 5-годишно дете в Шумен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

5-годишно дете пострада при пътно произшествие в Шумен. Инцидентът е възникнал около 19:00 часа снощи на ул. „Северна".

При движение водач на лек автомобил е ударил по непредпазливост детето, което се е намирало на пътя. Водачът е 41-годишен мъж от Шумен и е правоспособен.

Детето е откарано за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на дясна подбедрица. Настанено е за лечение.

Шофьорът е тестван за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.