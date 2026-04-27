Трима братя пребиха роднина в Трън, хванаха ги

Белезници СНИМКА: Pixabay

Трима братя са задържани за нанасяне на телесна повреда и унищожаване и повреждане на имущество на техен роднина. Инцидентът е станал на 25 април, малко преди 21:00 часа, в трънския квартал „Мурговица", съобщиха от ОДМВР - Перник.

Тримата разбили входната врата и нахлули в жилището на 29-годишен мъж, след което го пребили. Той имал множество кръвонасядания и фрактура на носните кости. Пристигналите на място полицаи задържали мъжете на възраст 33, 42 и 43 години. По първоначални данни става въпрос за неуредени роднински взаимоотношения. В резултат на предприетите процесуално-следствени действия е установено, че основно телесните повреди са причинени от 42-годишния мъж, който е криминално проявен и осъждан за различни престъпления.

Той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Работата по случая продължава.

