Столичният инспекторат ще проверява за непочистени агитационни материали

Даринка Илиева

Столичният инспекторат стартира проверки за непочистени предизбори плакати. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столичният инспекторат започва oт днес масирани проверки на територията на София за премахването на агитационните материали след парламентарните избори на 19 април.

Последният ден от законоустановения 7-дневен срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети следваше да почистят поставените от тях материали, съгласно Изборния кодекс на Република България, беше вчера - 26 април 2026 г.

Към момента се наблюдава значително намаляване на агитационните материали в градската среда, което показва отговорно отношение от страна на участниците в изборния процес, посочват от общината.

Проверките ще обхванат цялата територия на града, като при установени нарушения ще бъдат налагани административнонаказателни санкции в размер между 511 и 2556 евро, в зависимост от обема на непремахнатите агитационни материали.

