Столичният инспекторат ще проверява за непочистени агитационни материали

Столичният инспекторат започва oт днес масирани проверки на територията на София за премахването на агитационните материали след парламентарните избори на 19 април.

Последният ден от законоустановения 7-дневен срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети следваше да почистят поставените от тях материали, съгласно Изборния кодекс на Република България, беше вчера - 26 април 2026 г.

Към момента се наблюдава значително намаляване на агитационните материали в градската среда, което показва отговорно отношение от страна на участниците в изборния процес, посочват от общината.

Проверките ще обхванат цялата територия на града, като при установени нарушения ще бъдат налагани административнонаказателни санкции в размер между 511 и 2556 евро, в зависимост от обема на непремахнатите агитационни материали.