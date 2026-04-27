Андрей Гюров се обсъжда от ПП-ДБ като общо предложение за кандидат за президент

Името на Андрей Гюров е основното, което обсъждаме, каза Николай Денков от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) пред журналисти в отговор на въпрос имат ли ПП-ДБ общо предложение за кандидат за президент.

Андрей Гюров в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса, подчерта още Денков.

Според него сред основните задачи пред новия парламент седи приемането на бюджет за 2026 г. „В бюджета трябва да има и пакет от мерки, свързани с кризата в Иран и повишаването на цените на горивата и свързаната с това по-висока инфлация", смята той.

Втората важна задача е започване на процеса по изчистване на съдебната система, каза Денков и посочи, че Висшият съдебен съвет (ВСС) е приоритет.

Попитан готови ли са от ПП-ДБ да дадат своята подкрепа на Прогресивна България" за промени във ВСС, Денков отговори положително, ако процедурите са коректно дефинирани. Трябва да има ясна публична процедура, отбеляза той.

Някой се опитва да създаде драма какви са ни отношенията с ДБ, коментира още Денков и посочи, че те са две партии в една коалиция. Той посочи, че има хипотези, при които ПП-ДБ не искат да бъдат една парламентарна група. Всичко е възможно, ние с ДБ имаме различия, каза Денков, пише БТА.

От ПП сме по-скоро център, а не дясна партия. Искаме да бъдем национална партия, с представителства във всички по-големи населени места и представяне на хората в цяла България, което изисква друг подход – посланията към центъра на София и тези към другите населени места са доста различни, каза още той.