Дигиталната платформа „Глас за спорт" подобрява планирането на спортната инфраструктура в България

Гражданите могат да гласуват каква спортна инфраструктура искат да има в града им

Нов подход към планирането на изграждане на спортна инфраструктура у нас въвежда инициативата „Глас за спорт" (glaszasport.com), която дава възможност на гражданите директно да посочат от какви спортни съоръжения има най-голяма нужда в техните общини. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

Инициативата е реализирана с подкрепата на Министерството на младежта и спорта от създателя на проекта „Черна писта" Мартин Атанасов. Тя включва дигитална платформа, чрез която се събира обратна връзка от гражданите за нуждите от спортни съоръжения на местно ниво. Събраните данни ще бъдат анализирани и използвани като един от факторите при определянето на бъдещи инвестиционни приоритети, съобразно наличните ресурси, техническите възможности и нормативната рамка. Платформата не взема решения самостоятелно, а подпомага институциите с по-добра база за планиране.

„През последните години се установява необходимост от по-ясен, прозрачен и основан на реални данни подход при планирането и изграждането на спортна инфраструктура у нас. Има примери за изграждане и поддържане на спортни обекти, които не съответстват на мащаба и реалните потребности на местното население, включително големи съоръжения в населени места с ограничен брой жители. Вярвам, че чрез „Глас за спорт" ще подобрим координацията между държавата и местните общности и ще създадем условия за по-активно, здравословно и ангажирано общество", каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

Илиев подчерта, че събраната информация ще позволи формулирането на по-точни приоритети за финансиране и развитие, насочени към по-ефективно използване на публичните ресурси и устойчиво развитие на спортната среда.

Платформата позволява на гражданите лесно да посочат кои спортни съоръжения са най-нужни в тяхната община чрез кратък процес: избор на локация чрез интерактивна карта, регистрация и подреждане по приоритет на три вида инфраструктура. Събраните данни се обработват чрез система за претеглено точкуване, която отчита значимостта на всяко предпочитание.

Резултатите се актуализират в реално време и дават ясна, измерима картина на местните нужди, като подпомагат национални и местни институции да насочват публичните ресурси по-ефективно и в съответствие с обществените очаквания.