Камион блъсна 13-годишно дете на велосипед в Троян

2608
Линейка СНИМКА: Архив

Дете на 13 години е пострадало при пътен инцидент с товарен автомобил в Троян, съобщиха полицията в Ловеч.

Инцидентът е станал на 24 април около 17 часа, когато 43-годишен шофьор на товарен автомобил е ударил 13-годишен велосипедист, който се е движил срещу него в същото платно за движение.

В резултат на сблъсъка детето е получило счупване на предмишницата и е транспортирано за лечение в болница в Плевен. Няма опасност за живота му.

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на годината до момента в област Ловеч при пътни инциденти загиналите до 18-годишна възраст са двама, а ранените – 12. През изминалата година загиналите под 18 години също са двама, а ранените са 45.

