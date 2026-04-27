Хванаха бракониер със 150 кг бяла пясъчна мида в района на Елените

Мъж, извършвал незаконен улов на бяла пясъчна мида, е заловен в района на курорта "Елените", потвърдиха за БТА от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Нарушителят е задържан в неделя, около 16:50 ч. от служители на "Гранична полиция" съвместно с контролни органи на ИАРА в акваторията на Черно море край черноморския курорт.

Нарушителят е изведен на пристанището в Свети Влас. В лодката са открити около 150 кг бяла пясъчна мида, поставени в шест мрежести чувала, както и ръчно драгиращо средство. Плавателният съд е бил без номер и външна маркировка. Драгиращото средство е иззето и предадено за унищожаване, а уловените миди са върнати обратно във водата.

На собственика на плавателния съд е съставен акт за нарушаване на разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите.

От ИАРА напомнят, че контролът за улов на бяла мида е изключително засилен. ИАРА провежда регулярни съвместни проверки с органите на "Гранична полиция" по Черноморското крайбрежие с цел ограничаване на бракониерството и опазване на морските биологични ресурси.