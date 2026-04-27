Още не е отстранена ВиК аварията, парализирала движението в пловдивския район "Южен"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До 2 ч. след полунощ работели екипите, от общината молят шофьорите за търпение

Продължава работата по отстраняването на ВиК аварията, която доведе до блокиране на движението в западното платно на бул. "Кукленско шосе" тази сутрин.

Веднага след решаването на проблема ще бъде възстановена работата на двете шестцолови помпи за отводняване, съобщиха от общината.

До 2 ч. след полунощ работели екипите, за да отстранят аварията. Днес дейностите на място продължават. От градската управа умоляват гражданите да проявят търпение, за да може ситуацията да бъда разрешена максимално бързо.

Както "24 часа" вече писа, ремонтът се превърна в причина за огромни задръствания тази сутрин. Колоните бяха огромни, а колите едва помръдваха. Това натовари трафика и в други части на града. "По-лесно може да мине танкер през Ормузкия проток, отколкото кола през "Кючук Париж", оплакваха се водачи.