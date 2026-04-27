Пенчо Милков откри новия приемен център на „Европа Директно" в Русе

С тържествена церемония днес на ул. „Княжеска" 15 в Русе беше открит новият приемен център „Европа Директно – Русе", който ще функционира в периода 2026 – 2030 г. като част от мрежата „Европа Директно" на Европейската комисия. Центърът ще предоставя актуална и достъпна информация за политиките на Европейския съюз, възможностите за финансиране, както и ще съдейства за активното участие на гражданите в европейски инициативи и процеси. Официалното откриване беше извършено от кмета Пенчо Милков и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, като ръководител на центъра ще бъде Анна – Мария Христова. На събитието присъства и заместник-кметът Златомира Стефанова. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Русе има своето достойно място в европейското семейство и днес го заявяваме още по-ясно с този център. Тук ще се срещат идеи, енергия и възможности, които дават нов хоризонт за развитие на нашия град. Вярвам, че „Европа Директно – Русе" ще вдъхновява хората да бъдат активни, информирани и уверени участници в общото ни европейско бъдеще", заяви кметът. Пенчо Милков също така изрази увереност, че новият център ще се превърне в ефективен мост между гражданите и европейските институции.

Йорданка Чобанова благодари на Община Русе за успешно защитения проект и заяви, че благодарение на „Европа Директно" в Русе младите хора ще имат достъп до най-актуалната информация, свързана с обмени, проекти и пътуване в рамките на Стария континент. По нейните думи налице са много нови възможности, като целта е те да достигнат до максимално много хора.

Кметът Милков подари на ръководителката на „Европа Директно" икона на покровителя на Русе – Св. Георги, която да носи благополучие на новото пространство, а на Йорданка Чобанова – дигитална визитна картичка на центъра. От своя страна Анна – Мария Христова изказа увереност, че екипът има амбиция да бъде полезен на гражданите и бизнеса.

Пространството е създадено като модерна и отворена среда за диалог, срещи и сътрудничество между институции, организации и граждани. Новият център е важна стъпка към утвърждаването на Русе като активен европейски град, в който гражданите имат пряк достъп до информация, възможности и участие в процесите на Европейския съюз. Очаква се той да се превърне в естествена платформа за обмен на идеи, за насърчаване на гражданската ангажираност и за развитие на европейска култура на местно ниво.

В рамките на събитието бяха представени и основните дейности на центъра за 2026 г., които включват информационни кампании, младежки инициативи, конкурси, обществени дискусии и партньорства с местни и международни организации. Особен акцент ще бъде поставен върху работата с млади хора, образователни институции и местни общности, както и върху организирането на събития, свързани с ключови европейски теми и приоритети.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха Белослава Недялкова и Аделина Маринова от 6 клас на НУИ „Проф. В. Стоянов", които изпълниха на акустична китара „Ода на радостта" – официален химн на Европейския съюз и последната част от Деветата симфония на Бетовен.