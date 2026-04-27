Решения на ЦИК за поименния състав на 52-рия парламент ще бъдат обнародвани утре в "Държавен вестник"

876
Решения на ЦИК за поименния състав на 52-рия парламент и резултатите от гласуването ще бъдат обнародвани утре в "Държавен вестник"

Решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание и решение за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в новия парламент ще бъдат обнародванияв утре в "Държавен вестник". Това е записано в съдържанието на брой 39 на „Държавен вестник" от 28 април 2026 г.

В петък Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рото Народно събрание.

В 52-рия парламент „Прогресивна България" ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи" (ДПС) – 21, а „Възраждане" – 12.

