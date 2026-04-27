ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учениците от Велико Търново: Job Lab дава практиче...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22741799 www.24chasa.bg

ВАС отмени финансова санкция от близо 250 000 лв. за община Търговище

Ваньо Стоилов

[email protected]

676
По проекта в община Търговище бяха подменени 3000 осветителни тела. Снимка: Община Търговище

Върховният административен съд окончателно отмени наложена на община Търговище финансова корекция в размер на близо 250 000 лв. по проекта за модернизация на уличното осветление, съобщиха от общината.

С решението си съдът оставя в сила решението на Административен съд – Търговище, с което финансовата корекция е отменена като незаконосъобразна.

Производството е във връзка с определена финансова корекция в размер на 25 процента от допустимите разходи по проекта за подобряване на енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление в Търговище. Той бе финансиран по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. По проекта бяха подменени над 3000 осветителни тела на територията на общината.

Съдът приема, че няма нарушения при провеждането на обществената поръчка и изпълнението на договора, както и че липсват каквито и да било основания за налагане на финансова корекция.

Процедурата по случая започва още в края на 2023 г. с уведомление от Министерството на финансите за намерение за налагане на финансова корекция на общината. Впоследствие санкцията е наложена чрез Министерството на енергетиката в качеството му на управляващ орган на програмата.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)