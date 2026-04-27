Втора присъда за купуване на гласове в Монтанско наложи Районният съд в Лом

Втора присъда по обвинение за купуване на гласове в област Монтана бе наложена от Районния съд в Лом, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в Монтана.

Присъдата е условна от 11 месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок. Тя е за 57-годишния М.Н. от село Аспарухово в община Медковец, който признал пред съда, че на 10 и 11 април 2026 г. дал на четирима души от Аспарухово по 50 евро, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори за Народно събрание на 19 април.

Присъдата е произнесена след постигнато споразумение между прокуратурата и защитата на обвиняемия, което е признато от съда. Тя е окончателна и не подлежи на жалба или протест.

Първата присъда за купуване на гласове на изборите в област Монтана също беше произнесена от Районния съд в Лом. Тя също е условна от 11 месеца с тригодишен изпитателен срок и касае друг случай в село Аспарухово, като обвиняемият местен жител на 37 години се признал за виновен, че дал по 50 евро на няколко души да гласуват за определена партия.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че по време на предизборната кампания в региона са проверени 178 сигнала за купуване на гласове. По тях са образувани 39 досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите, а 19 души са били задържани за срок до 24 часа. В хода на кампанията са съставени 385 предупредителни протокола.