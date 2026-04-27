Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Софийският градски съд отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г. Според обвинението във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента, пише БТА.

На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на пет години затвор. Днес тя поиска делото пред втората инстанция да бъде отложено, защото нейните защитници Марио Найденов и Ивайло Найденов не могат да присъстват на заседанието.

 Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за катастрофата.

