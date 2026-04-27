Консорциум с турско участие предлага най-ниски цени за чистенето на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Те обаче отново са по-високи от прогнозните стойности на общината

Консорциумът с турско участие "Чиста София" предлага най-ниски цени за почистването на трите столични района "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" в следващите 5 г. Това става ясно от публикуваните ценови предложения в бързата процедура, обявена от общината.

В процедурата с пряко договаряне бяха поканени да участват 4 кандидати - консорциумът "Чиста София", "Евро импекс", "Еко Ресурс - Р" и консорциум между комапниите "Сорико" и "БАКС 99".

Процедурата с прогнозна стойност 34 млн. евро обаче бе обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от друг консорциум с турско участие - между българската "Изи Еко Клийн" и "Норм Санаи". Той беше фаворит за чистенето на районите "Сердика", "Илинден" и "Надежда", но изненадващо миналата седмица от общината обявиха, че на първо място е класиран друг участник - "Нелсен - Чистота", собственост на "Титан". Преди процедурата да бъде върнато за ново разглеждане от съда, консорциумът с турско участие бе класиран на първо място. При новото разглеждане на оферите обаче бе избран другият участник.

В процедурата с пряко договаряне пък един от поканените участници - консорциумът между "Сорико" и "Бакс 99" не подадоха оферта. Така в процедурата, която се обжалва, останаха трима кандидати. Дали общината ще подпише дългосрочен договор с някой от тях предстои да стане ясно, като се очаква и решението на КЗК по подадената жалба.

В консорциума "Чиста София" влизат "Голден тикет", "Голден инвестмънт груп" и българския клон на турската компания "Атлас Темизлик Туризм Иншаат Пейзаж Фиданджълък Санайи Ве Тиджарет Лимитед Шикрети".

За най-масовата дейност - събиране и транспортиране на отпадъци предложението на консорциума е 142,23 евро без ДДС за тон при прогнозна стойност на общината от 85,22 евро без ДДС на тон. За друга от по-масовите дейности - събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци офертата е двойна 76,76 евро на тон без ДДС при прогноза 37,84 евро на тон без ДДС.

Консорциумът обаче предлага по-ниски еднократни цени от прогнозните цени на доста други дейности - нмапример събиране и транспортиране на пепел и сгурия, на биоотпадъци, на боклук от уличните кошчета, механизирано почистване на улични платна и площади, механизирано почистване на тротоари, миене с водоструйка, механизирано обработване на улични платна със смес от натриев хлорид при зимното почистване и др. Всъщност цените, предложени за всички останали дейности извън най-масовите две, предложени от консорциума са по-ниски или равни на прогнозните на общината.

От "Еко Ресурс - Р" предлагат 145,50 евро без ДДС цена за събиране и транспортиране на отпадъци и 102 евро без ДДС за същата дейност, но за едрогабаритни отпадъци. Значително по-високо от прогнозното е и предложението им за събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места - 14,50 евро при прогноза на общината от 5,11 евро. Същото е и с цената за събиране и транспортиране на отпадъци от уличните кошчета - оферта за 1,55 евро при прогноза от 0,34 евро. Драстично е и разминаването между оферта и прогноза при дейностите механизирано почистване на тротоари, ръчно почистване на тротоари, миене с автоцистерна с маркуч на улици, миене с водоструйка или пароструйка. По-ниски от прогнозните са офертите за дейностите по събиране и транспортиране на пепел и на зелени отпадъци от дворове и градини.

Предложението на "Евро Импекс" е за 148 евро на тон за събиране и транспортиране на отпадъци и 102,60 евро за същата дейност, но за тон едрогабаритни отпадъци. Тук също има драстично разминаване между прогнозна цена и оферта за някои дейности, като събиране и транспортиране на окапали листа - 15 евро за тон при прогноза от 5,11 евро, 1,65 евро за вдигане на отпадъците от улично кошче при прогноза за 0,34 евро, 9,40 евро при прогноза от 0,51 евро за механизирано почистване на тротоари, 58,50 евро при прогноза от 23,23 евро за миене с автоцистерна с маркуч и др. Малко по-ниска оферта от прогнозната цена обаче е посочена за дейности като почистване на пораснала трева по тротоари, почистване и поддържане проводимостта на линейните отводнители и др.