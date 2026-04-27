Прокуратурата разследва строежа и поддръжката на парапета на НДК, от който падна момче

Проверяват и камери, включително с лицево-идентификационна експертиза

Причиняване на тежка телесна повреда поради немарлив строеж или поддръжка разследва Софийска районна прокуратура по случая с падналото след срутване на парапет на сградата на НДК момче, съобщиха оттам. Инцидентът стана в петък, тогава е образувано и досъдебното производство. По него се предвиждат до 3 години затвор, а ще се проверяват и камери. Детето - на 15 г., е в "Пирогов" в тежко състояние.

До момента в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени записи от охранителни камери.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на 04 РУ-СДВР за последващи действия в хода на разследването. Указано е незабавно да се установят очевидци на случилото се, да се разпитат още свидетели, да се назначи комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на приобщените по делото записи от видеокамери и техническа експертиза с предмет на изследване иззетия по делото метален парапет. В хода на разследването следва да се изискат и приложат всички необходими документи относно строежа на въпросния парапет и кой отговаря за поддръжката на сградния фонд.

Разследването по случая продължава, като се проверят всички версии, относими към досъдебното производство. В случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за виновността на определени лица, те ще бъде привлечени към наказателна отговорност.