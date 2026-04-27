За 4 г. влиза в затвора мъж за продажба на почти 6 грама марихуана

Дияна Райнова

1300

Наказание лишаване от свобода за срок от 4 години и 10 месеца получи 31-годишен мъж, след като Окръжният съд в Добрич одобри споразумението, постигнато между него, защитника му и прокуратурата.

По силата на споразумението обвиняемият се признава за виновен в това, че на 20 май 2025 г. в град Добрич без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество - 0,40 грама марихуана, на стойност 8 лв., представляващи 4,09 евро.

Обвиняемият признава, че на 2 септември същата година, отново в Добрич, при условията на опасен рецидив и без надлежно разрешително държал с цел разпространение 5,54 грама марихуана, като общата стойност на наркотичното вещество е 112,80 лева, 57,67 евро.

Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда. При изпълнение на наложеното наказание ще се приспадне времето, през което обвиняемият е бил задържан, считано от 2 септември 2025 г.

