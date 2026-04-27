ГДБОП и ДАНС хванаха банда със 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси (Снимки)

Трима обвинени, един се издирва

Банда за пране на пари е била хваната с над 600 000 евро в брой, близо 70 кг. наркотици и боеприпаси при акция на ГДБОП и ДАНС, съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев. Операцията е била на 23 април и е била под надзора на Софийската градска прокуратура.

Бандата е била разследвана близо 4 месеца. Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. Тримата пътували с различни коли. СНИМКИ: ГЕОРГИ КАНДЕВ

При проведените действия по разследването са претърсени 10 имоти и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг. марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. Общото количество дрога е 67 кг. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.

На двама от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение задържане под стража, един е с домашен арест. Четвърти член на групата се издирва, допълниха от ГДБОП.

Те са обвинени за това, че в периода от февруари до април 2026 г. са се сговорили да държат с цел разпространение наркотични вещества и набавяне на имотна облага от незаконната дейност.

Един от задържаните е обвинен и за държане на наркотични вещества – коноп и зелено прахообразно вещество със съдържание на активно вещество „THC" с общо тегло 67 340 грама.

Друг член на групата е обвинен и за пране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително, след като в дома му при акцията са намерени банкноти на стойност 589 500 евро, за които е знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления – чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1. В дома му са намерени и 615 бр. боеприпаси за огнестрелни оръжия без разрешително,

Разследването продължава.

