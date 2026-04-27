Взеха книжката на 18-годишен, засечен е да шофира в Смолян със 138 км/ч

18-годишен смолянчанин остана без свидетелство за управление на МПС след 9 минути шофиране с превишена скорост в Смолян. В рамките на този кратък период младият мъж, който управлявал автомобила на баща си, е засечен от три камери да се движи с превишена скорост.

Две от камерите го установили да шофира с 65 км/ч в различни точки на града. Покрай последната камера на ул. „Тракия" той преминал с немислимата за планинския град скорост от 138 км/ч. Ограничението на улицата е 40 км/ч.

На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Свидетелството му за управление на МПС е отнето за срок от три месеца, а автомобилът е спрян от движение за един месец. На 18-годишния младеж е наложена и глоба в размер на 500 евро.