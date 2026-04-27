ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 кандидати от България са подали заявления в про...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22742336 www.24chasa.bg

Взеха книжката на 18-годишен, засечен е да шофира в Смолян със 138 км/ч

Валентин Хаджиев

[email protected]

1484
Близо 550 нарушения за скорост са установени от 11 до 17 ноември в Шуменско. СНИМКА: pixabay

18-годишен смолянчанин остана без свидетелство за управление на МПС след 9 минути шофиране с превишена скорост в Смолян. В рамките на този кратък период младият мъж, който управлявал автомобила на баща си, е засечен от три камери да се движи с превишена скорост.

Две от камерите го установили да шофира с 65 км/ч в различни точки на града. Покрай последната камера на ул. „Тракия" той преминал с немислимата за планинския град скорост от 138 км/ч. Ограничението на улицата е 40 км/ч.

На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Свидетелството му за управление на МПС е отнето за срок от три месеца, а автомобилът е спрян от движение за един месец. На 18-годишния младеж е наложена и глоба в размер на 500 евро.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)