Нейнски: Затвърждаваме ролята си на технологичен партньор в стратегическото сътрудничество със САЩ

Министърът на външните работи Надежда Нейнски се присъедини към посещението на българския учен инж. д-р Петко Динев в София Тех Парк, с което започна неговата визита в страната на 27 и 28 април 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

„Бих желала да благодаря на инж. д-р Петко Динев, че прие моята покана да се включи в честванията на годишнините от установяване на двустранните отношения между България и САЩ, и от основаването на американската република, които отбелязваме съвместно тази година. Неговите високи научни постижения и ценен принос за българо-американското сътрудничество са повод за гордост за всички нас", заяви министър Нейнски. По думите ѝ задълбоченото партньорство в областите отбрана, енергетика, образование и инвестиции създава стабилна основа за разширяване на сътрудничеството в нови стратегически направления.

„Неслучайно програмата на инж. Динев започва именно в София Тех Парк, който представлява центърът на иновациите в България с глобална значимост," заяви още министър Нейнски, като акцентира върху потенциала на страната в развитието на високите технологии, изкуствения интелект и цифровата инфраструктура. Първият ни дипломат открои и приноса на българския учен към международни проекти: „Неговата работа в областта на оптичните и цифровите образни технологии, намерила приложение в мисиите „Артемида I" и „Артемида II" на НАСА, е конкретен пример за български принос към съвременните технологични и космически проекти на Съединените щати."

Външният министър подчерта, че България има силен потенциал в сфери като изкуствен интелект, квантови технологии, роботика и космически изследвания, и изрази готовност за задълбочаване на съвместните инициативи със САЩ с цел насърчаване на икономическия растеж и технологичната устойчивост. Тя изрази и увереност, че научно-технологичното сътрудничество ще остане ключов фактор за укрепване на стратегическото партньорство между двете държави и развитието на устойчиви отношения.

Посещението на инж. Динев се осъществява по покана на министър Нейнски и е насочено към подчертаване значението на стратегическото партньорство между България и САЩ, както и към разширяване на сътрудничеството в ключови области като наука, технологии, иновации, образование и космос. В рамките на програмата си той ще посети водещи образователни и иновационни институции и ще проведе срещи с представители на научните среди.

Визитата на българския учен е част от съвместните чествания между България и САЩ през 2026 г., включващи 250-ата годишнина от основаването на САЩ, 5 години от подписването на Споразумението за научно-технологично сътрудничество и 20 години от подписването на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната.