Полагат последния пласт асфалт на бул. "Ал. Стамболийски" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изцяло се обновяват тротоарите, алейната мрежа и предстои озеленяване

От 28 април започва полагането на последния пласт асфалтова настилка в участъка на столичния бул. "Александър Стамболийски" от бул. "Константин Величков" до бул. "Вардар". Въведена е временна организация на движението на столичния булевард, като се забранява преминаването на автомобили. Не се променя маршрута на трамваите по линия №8, съобщиха от общината.

Очаква се при благоприятни метеорологични условия асфалтирането да приключи на 5 май. След това работата ще продължи с полагане на последен пласт асфалт в следващия участък - от бул."Вардар" до Западен парк. Така цялото трасе от 1,8 км от бул. „Александър Стамболийски" ще бъде с обновени пътни платна. Ще се поставят нови пътни знаци и маркировка.

През последния месец се работи по изграждането на конструкцията на пътя от ул. „Антон" до бул. „К. Величков".

Изпълнена е подземната инженерна инфраструктура, изградено е ново обособено трамвайно трасе, нови спирки на градския транспорт, поставени са контактно-кабелната мрежа и уличното осветление.

Осигурено е обособено трасе за релсов транспорт чрез монтаж на ограничители. Специално внимание е отделено на трамвайните спирки – изградени са перони с парапети към пътното платно за повишаване на безопасността, както и преходни рампи за достъпна среда. По тротоарите в зоните на кръстовищата се изпълняват тактилни ленти с цел по-добра ориентация на хората с нарушено зрение.

Продължава изпълнението на тротоари, които изцяло се подновяват, довършва се алейната мрежа и предстои озеленяване.

Близо двукилометровата отсечка от столичният булевард, която е един от ключовите проект в строителната програма на Столична община, ще бъде цялостно реконструирана, като финансирането се осъществява от държавния бюджет.