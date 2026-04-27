Оставиха в ареста дрогиран шофьор, обвинен е и за разпространение на кокаин

Тони Маскръчка

Темида

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води досъдебно производство за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество и за управление на МПС след употреба на високорисково наркотично вещество.

В хода на разследването са проведени разпити на свидетели, извършен е личен обиск, назначена е физикохимична експертиза.

Въз основа на събраните доказателства е установено, че на 22 април 2026 г. в гр. Сандански С.Д. е управлявал МПС след употреба на високорисково наркотично вещество. Това е наложило извършването на личен обиск, при който е било установено, че в джоба на суитшърта си същият държи високорисково наркотично вещество - кокаин, предназначено за разпространение.

С.Д. е привлечен в качеството на обвиняем и задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа. В Окръжен съд - Благоевград е внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия, което е уважено.

Определението на съда подлежи на обжалване в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

