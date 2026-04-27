Прокуратурата образува дело по сигнала на "Да, България" за бившия шеф на ВАС Георги Чолаков

Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство по сигнала на "Да, България", свързан с бившия шеф на ВАС Георги Чолаков, съобщиха от прокуратурата.

В петък СГП беше сезирана със сигнал на председателите на "Да, България", в който се съдържат данни от журналистическо разследване. То беше на сайта "Бърд", където беше пуснат запис на разговор между двама мъже, за които се твърди, че са Георги Чолаков и адвоката Веселин Димитров. В разговора се коментира торба с пари.

Самият Чолаков отрича да е водил подобни разговори.

Сигналът е за „евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд, уточниха от прокуратурата.

И обясняват, че сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез системата за случайно разпределение на преписки и дела.

След запознаване с данните в сигнала и в цитираното в него журналистическо разследване, с постановление от наблюдаващия прокурор образува досъдебно производство.

Предмет на разследване ще са обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага. Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Престоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи. В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза, която да установи и дали записът на разговори, който се пресъздава в журналистическото разследване и в сигнала, е автентичен.