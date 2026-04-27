Поклонението пред Михаил Заимов ще е в сряда от 15 ч. в храм "Св. София"

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде в сряда от 15.00 часа в храм "Св. София" в столицата, съобщава БНТ.

Видният фотограф, журналист, писател и морски пътешественик си отиде след тежко боледуване.

През годините беше водещ на предаването "Култура.бг" и форматът "Обещанието" на БНТ. Михаил Заимов беше популярен като подводен фотограф с множество изложби в България и по света.

Роден в София през 1967 г., възпитаник на престижната Академия за изящни изкуства в Париж, той има няколко издадени книги, в които съчетава изображенията с думи.

"С фотографиите си показвам нещата, които не мога да кажа", казваше приживе той.