Предаваме на Турция заловен у нас косовар, осъден на 15 г. затвор за 15 кг канабис

Гражданин на Косово ще бъде предаден на Турция, където е осъден на 15 г. затвор.

Тричленен състав на Окръжен съд Кюстендил допуска екстрадиция и предаване на съдебните власти на Република Турция на У. М., роден в Република Косово, за изпълнение на влязла в сила на 05.06.2023 г. присъда на наказателен съд на гр.Текирдаг, Турция, с наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 15 години и остатък за изтърпяване от 4 898 дни.

Съдът взема по отношение на косовския гражданин, мярка за неотклонение „задържане под стража" до фактическото му предаване на съдебните власти на Република Турция, която да бъде изпълнявана в Затвор Бобов дол при режим на обвиняемо лице. Решението може да бъде протестирано, съответно обжалвано, пред САС в 7 - дневен срок, считано от днес.

Престъплението, за което му е наложено наказанието, е търговия, трафик или доставка на наркотични вещества, а именно – държане на наркотично вещество марихуана / канабис / с общо тегло от 14 062 гр., осъществено в съучастие с други лица на 05.12.2018 г. в центъра на гр.Текирдаг.