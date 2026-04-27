Община Русе с цветна програма на различни локации за 6 май

Кулминация на празника ще бъде концертът на група „Тангра" и лазерното шоу пред сградата на администрацията

Поредица от културни събития за малки и големи организира Община Русе за празничния 6 май – Ден на храбростта и българската армия и официален празник на града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В неговото навечерие, на 5 май, от 18.30 ч. в Голямата зала на Доходното здание Вокална формация „Приста" и балет „Импулс" при Общинския младежки дом ще представят специално подготвената програма „В ритъма на 80-те".

Час по-късно пред сградата на Държавна опера - Русе оркестърът и артисти на културната институция под диригентството на маестро Димитър Косев, ще зарадват публиката с изключително атрактивна и популярна програма под надслов „Валс в сърцето на малката Виена" с произведения от Йохан Щраус.

Начало на празничния 6 май ще даде тържествената света литургия, която ще бъде отслужена в храм „Свети Георги" от 9 часа.

За втора поредна година от 10 часа в Розариума в Парка на младежта концерт ще изнесат музикалните състави от НЧ „Христо Ботев – 1901" и Съюз на пенсионерите – Регион Русе.

В 12 часа пред Съдебната палата стартират забавни образователни и логически игри за деца, крафт-зона, научни експерименти, томбола в специално изграденото Градче на игрите. То ще продължи до около 17 часа, като час преди това ще бъде изтеглена томбола.

В 11:30 пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война ще се състои тържествената церемония по случай Деня на храбростта и българската армия.

Празничният следобед ще продължи с арт ателието пред Русенската художествена галерия на ул. „Борисова" 39. От 16 до 18 часа тримата модератори на събитието, озаглавено „Празничен натюрморт на зелено" - Мартин Петров, Параскеви Димитропулу и Рашия Гюлташ ще насърчават младите художници в техните творчески прояви, като едновременно с това който желае може и да упражни своя английски език.

За младежката аудитория скейтпаркът отново ще се превърне в притегателен център. Точно в 18 часа на сцената до спортното съоръжение ще излязат русенските младежки рок банди „12-та линия" и „Пейка парти".

Ученици и учители от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" Русе застават рамо до рамо в специално подготвен концерт, който ще започне в 18.30 на сцената пред общината.

Кулминацията в празничния ден ще бъде вечерният концерт с участието на група „Тангра" с вокалист Борислав Мудолов – Боби Косатката - един от най-добрите гласове на българската рок сцена. Водещ на събитието ще бъде харизматичният актьор Ненчо Балабанов. Веднага след края на музикалната програма, ще започне и впечатляващото лазерно шоу на Анди Фолкнър, проектирано специално за празника.

По повод Празника на Русе Драматичен театър „Сава Огнянов" отправя специален жест към своята публика. Само на 6 май и само при онлайн покупка на билети зрителите ще могат да се възползват от 50% отстъпка за спектаклите от майската програма на театъра. Намалението ще бъде активно с промокод: RUSE. Кампанията важи за всички спектакли от програмата през май, с изключение на гостуващите представления.

С този жест Русенският театър отново доказва, че остава близо до своята публика и превръща празничните дни в повод за културни срещи, емоции и незабравими театрални вечери.