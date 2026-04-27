Националната среща на ГЕРБ в Пловдив - при плътно затворени врати (Снимки)

Борисов събра партията в изискан хотел в центъра на града

Обстановката не е тягостна, но в никакъв случай и весела

Областни координатори, кметове, новоизбрани депутати и знакови лица на ГЕРБ се събраха в един от най-реномираните хотели в центъра на Пловдив, за да анализират изборната загуба и да чертаят планове занапред. Самият лидер Бойко Борисов не мина през рецепцията, а се качи на втория етаж в залата през друг вход.

"Шефът дойде", казаха участници и в този момент насядалите по сепарета във фоаието активисти светкавично се отправиха към сбирката.

Преди това бившият вътрешен министър Христо Терзийски с още неколцина съпартийци разговаряха помежду си на празна маса, както се изрази той. Към тях се присъедини и Георг Георгиев. Обстановката не беше тягостна, но в никакъв случай и весела. Някои изглеждаха угрижени, а на лицата на други се четеше покруса от тежката загуба на изборите. Бившият вътрешен министър Христо Терзийски (вдясно) разговаря със съпартийци в хотела преди началото на срещата. Снимка: Радко Паунов

Облечен с дънки, риза и сако Тома Биков в компанията на Томислав Дончев отидоха да се регистрират на рецепцията. Бившият вицепремиер носеше сакото си на закачалка. Росица Кирова пък се появи по дънков костюм. Елегантна с черен панталон и сако беше Йорданка Фандъкова. Цвета Караянчева също бе в спортно-елегантен костюм. Тя разговаряше със съпартийка и промълви, че с любопитство очаква да види подготовката на новата парламентарна група на "Прогресивна България". Някои правеха аналогии с изборната победа на БСП в далечната 1994 година, когато дойде правителството на Жан Виденов. "И само след година-две видяхме какво се случи. Тази попара сме я събрали", окуражаваха се активисти.

Последен пристигна Николай Нанков. Никой не каза нищо.

"Срещата е закрита. Няма да има изявления нито в началото, нито в края, няма да има и стрийм. Моля ви, излезте от хотела", обърна се към представителите на медиите ПР-ът на партията Никола Николов.

След официалната част е предвидена неформална вечеря. Гостите ще пренощуват в Пловдив. Домакин е кметът Костадин Димитров, който е и областен координатор на ГЕРБ. Градът е избран заради удобното местоположение в центъра на България. Георг Георгиев се появи със светло сако. Снимка: Радко Паунов Йорданка Фандъкова се регистрира на рецепцията и се качи на срещата. Снимка: Радко Паунов Цвета Караянчева очаква да види колко са опитни новите парламентаристи от "Прогресивна България". Снимка: Никола Михайлов Николай Нанков пристигна от последните. Снимка: Никола Михайлов Томислав Дончев и Тома Биков се регистрират на рецепцията на хотела. Снимка: Никола Михайлов