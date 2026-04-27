Само за час откриха две изгубени деца край с. Ощава

Само за час и десет минути откриха две изгубени деца м района на кресненското село Ощава. Около 21:26 часа в събота на тел.112 е получен сигнал от 33-годишна жена от гр. Радомир, че в района на Ощавските бани в землището на с. Ощава са се изгубили две деца на 4 и 5 години.

От полицейските служители са предприети незабавни издирвателни мероприятия, в резултат на които около 22:40 часа на същата дата децата са открити в същия район в добро здравословно състояние. По случая е взето отношение по компетентност от служител на дирекция „Социално подпомагане" – гр. Кресна. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава