10 души и над 3,5 кг марихуана задържани за 3 дни в София (снимки)

Около 3,5 кг марихуана и други видове дрога бяха иззети при акция срещу наркоразпространението в София, проведена от събота до днес. При нея са задържани 10 души, съобщи МВР.

Големият удар станал вчера и днес. Тогава започнала акция на 2-о РУ след получена от криминалисти на Второ РУ оперативна информация за дилър, разпространяващ наркотици в столицата. В събота около 13.15 ч. в кв. „Надежда" полицаи от районното управление спрели за проверка управлявания от него автомобил „Форд Мустанг". При последвалото претърсване на колата служителите на реда иззели стъклен буркан с растителна маса /марихуана/.

53-годишният мъж бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а при последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от него жилище в кв. „Стрелбище" били намерени и иззети множество полиетиленови пликове с растителна маса и плик с прахообразно вещество. В хода на разследването служителите на реда установили и още един апартамент, ползван от задържания. При претърсването на жилището в гр. Радомир полицаите открили и иззели голям брой полиетиленови пликове с марихуана, електронна везна и мелничка.

Експертизата показала, че общото количество иззети наркотици е около 3,5 кг марихуана, 100 г хашиш и 3 грама кокаин. Криминално проявеният дилър бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 354А, ал. 1 от НК. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража" до 72 часа, а впоследствие и постоянна мярка.

Още двама мъже са задържани в ареста на Второ РУ с дози марихуана, един в Трето РУ с доза прахообразно вещество и по един в Четвърто, Шесто и Осмо районни управления с малки количества наркотик. Водят се бързи производства по чл. 354А, ал. 3 от НК.

Още три бързи производства срещу трима младежи за малки количества марихуана са образувани в Девето РУ. В събота следобед в ж.к. „Люлин X" полицаи извършили проверка на 19-годишна девойка, у която открили пликче с растителна маса. 26-годишен младеж бил спипан с две пликчета марихуана при проверка на улица в „Люлин VI". Още един младеж с доза марихуана е задържан вчера преди обяд при проверка в същия квартал.

Марихуана

