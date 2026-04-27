Катастрофа между тир и кола е станала на магистрала "Тракия", няма жертви

Катастрофа е станала на автомагистрала "Тракия" в района на 76-ия километър в посока платното за София. Сблъскали са се товарен и лек автомобил. За щастие, няма жертви, коментира говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На мястото на инцидента има екипи на "Пътна полиция"- Пазарджик, авариен екип на пожарната и на "Спешна помощ", движението не е спирано, осъществява се в изпреварващата лента. Екипи на полицията регулират движението. Двамата шофьори на тира и леката кола са транспортирани до болницата в Пазарджик, каза Стоянов.