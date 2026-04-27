Традиционният годишен концерт на детските градини в община Русе ще се проведе на 4 май

Община Русе кани гражданите и гостите на града на ежегодния концерт на детските градини, който ще се проведе на 4 май /понеделник/ от 17 ч. в Голямата зала на Доходното здание. Тазгодишното издание на събитието ще премине под наслов „Един век приятелство, цял живот доброта".

Концертът през 2026 г. е посветен на 100-годишнината от отпечатването на обичаната детска книга „Мечо Пух" от А. А. Милн – символ на приятелството, добротата и грижата.

Сценарият на концерта е разработен от Милена Дудева – директор на ДГ „Русалка", съвместно с екипа на детската градина и отдел „Образование" в Община Русе. В подготовката активно се включват всички детски градини в общината, които работят съвместно по изработката на покани, сценична украса, мултимедия и други елементи от организацията.

Водещи на събитието ще бъдат доказаният педагог от ДГ „Русалка" Анета Ирманова и възпитаникът на четвърта възрастова група Симеон Бобоков. Специално участие ще има и един от най-обичаните детски герои, който ще допринесе за още по-празничната атмосфера.