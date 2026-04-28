ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Константинов и Мони Николов стигнаха до реш...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Алекс програмира щастливи хора в чист град

Специален проект

1968 Ярослава Прохазкова
Александър Донков
  • 15-годишният ученик е със злато от олимпиадата сред няколко хиляди конкурента от над 30 държави
  • Пише стихове и есета, отличник е по всичко. Само по физическо изкарал 5, но пък има зелен колан по айкидо

Проект по тема за опазване на Земята направи 15-годишния Александър Донков световен шампион със златен медал в най-голямата GEMA International Scratch Olympiad, The highest honor - recognizing extraordinary overall excellence. Възрастовата група е от 15 до 18 години и той е най-малкият от всички състезатели. GEMA е с локация в Дубай, но надпреварата се провежда онлайн.

В играта се симулира управление на град. Всяко решение има значение. Има две променливи. Едната е колко са щастливи хората, а другата е до каква степен е изчистен градът.

Проектът на Алекс се казва Green City Manager - стратегическа игра проект за намаляване на замърсяването на въздуха и превръщането на един замърсен сив град в устойчив зелен град. В началото играчът управлява самолет за борба със замърсяването, който временно изчиства смога. Скоро обаче става ясно, че това не е достатъчно, и показва, че краткосрочните решения не могат да решат трайно екологичните проблеми. Играчът трябва да развива града, като

подобрява четири района: парк, жилищен, енергиен и индустриален

Средствата са ограничени, затова ранните инвестиции трябва да бъдат внимателно планирани. Изборът първо на подобрения, които носят доход, позволява на играча да преобрази града напълно до шестия ден. С напредването на играта градът се променя визуално според решенията на играча: смогът постепенно изчезва, между сградите се появява зеленина, а старите електроцентрали се заменят със соларни панели.

Алекс демонстрира на “24 часа” играта си.
Част от многото медали на ученика, както и грамотата му от олимпиадата
Всички графики са рисувани на ръка от Алекс

директно в Scratch. Не са използвани външни графични ресурси или копиран код.

Понеже проектите в такива международни олимпиади са много мащабни, обичайно се дават по 2-3 месеца за подготовката им.

Алекс обаче е трябвало да подготви цялата игра за около 3 седмици

Във възрастовата група, в която попада се състезава с хиляди деца и повечето са по-големи от него - 16-, 17- и 18-годишни. Проектът пък трябвало да е доста сериозен за тази възрастова група с оригинална авторска идея, безупречен софтуерен код, опции за различни стратегии и изход в играта. Сред изискванията били още социално послание, отличен дизайн със собственоръчно рисувани графики и визуални трансформации, положителна трансформация в хода на играта, качествено потребителско преживяване.

Журито е безкомпромисно и подготовката трябва да бъде перфектна. Учителят от гимназията (“СофтУни Будител”), който го е подкрепял и насърчавал през цялото време да даде най-доброто от себе си, е Николай Палашев. Той му преподава по приложно програмиране.

Миналата година Алекс е на пето място в Европа и на 11-о в света в едно от най-големите състезания по програмиране за деца в света - International Kids Coding Competition. В него са участвали близо 600 ученици от 44 страни. Темата е била как да спасим света от ядрено оръжие.

“Участвам, защото вярвам, че знанието има смисъл, когато го използваме, за да помагаме и да намираме решения на реални проблеми. Ако моите игри например накарат хората да се замислят колко е важно да стоим далеч от ядрени оръжия и войни, да пазим природата и да вземаме умни решения, значи усилията ми са си заслужавали”, мъдро отбелязва младежът.

Той е деветокласник в “СофтУни Будител”. Паралелката му е с профил програмиране и изкуствен интелект. Един от няколкото отличници в класа е. Петицата, която му разваля пълното съвършенство, е по... физическо възпитание - не успява да покрие норматива по бягане.

Макар да има още време до абитуриентския бал, вече знае, че ще следва нещо, свързано с програмиране и технологии, понеже “това го влече, откакто се помни”. И то в България със сигурност.

Майка му е лингвист и филолог, а баща му - програмист. Алекс обаче е взел и от двамата по нещо, защото пише добре и проза, и поезия. През 2023 г. е финалист в 40-ото издание “Искри” на БНР за най-добре пишещи българчета в цял свят.

2023 г.: Алекс с наградата на БНР за най-добре пишещи българчета в цял свят
Всъщност трупа медали от най-различни състезания - по история, математика, информационни технологии. С есе

печели място в космическия лагер по модел на НАСА

в Турция. “В единия ден ни сложиха в центрофуга, която симулира усещането за безтегловност. В последния ден правихме симулация на изстрелване на ракета”, разказва младежът.

Когато има свободно време, обича да гледа филми и отново да учи повече за програмирането. Също да прави нещо с ръцете си, да сглобява, но по-рядко има възможност. Тийнейджърът ходи и на фитнес. Има зелен колан по айкидо.

Гимназията, в която учи, е единственото му желание след 7-и клас. “Имат допир до нови технологии и реално децата виждат напред как би се развил софтуер, изкуствен интелект и мисля, че оттам идва голяма част от мотивацията. Карат ги да мислят и да бъдат креативни”, включва се и майката на Алекс - Анна.

А за изкуствения интелект 15-годишното момче казва: Той е само инструмент, а какво ще се случи с него, зависи от хората. Ако хората не искат изкуственият интелект да ги замести, няма да се случи.

Автор на статията

Ярослава Прохазкова

Споделете статията

Първият отличник на "24 часа" Виктор учи невроинженерство и вече преподава на младите лингвисти

Красивият ум Сирма Караджова - от "Отличниците на България" към "Лекарите, на които вярваме"

"Отличниците на България" без страх и с любопитство задават новия тренд в икономиката и науката, за да сме №1 на Балканите (Обзор)

Виж всички

