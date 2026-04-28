Алекс програмира щастливи хора в чист град

15-годишният ученик е със злато от олимпиадата сред няколко хиляди конкурента от над 30 държави

Пише стихове и есета, отличник е по всичко. Само по физическо изкарал 5, но пък има зелен колан по айкидо

Проект по тема за опазване на Земята направи 15-годишния Александър Донков световен шампион със златен медал в най-голямата GEMA International Scratch Olympiad, The highest honor - recognizing extraordinary overall excellence. Възрастовата група е от 15 до 18 години и той е най-малкият от всички състезатели. GEMA е с локация в Дубай, но надпреварата се провежда онлайн.

В играта се симулира управление на град. Всяко решение има значение. Има две променливи. Едната е колко са щастливи хората, а другата е до каква степен е изчистен градът.

Проектът на Алекс се казва Green City Manager - стратегическа игра проект за намаляване на замърсяването на въздуха и превръщането на един замърсен сив град в устойчив зелен град. В началото играчът управлява самолет за борба със замърсяването, който временно изчиства смога. Скоро обаче става ясно, че това не е достатъчно, и показва, че краткосрочните решения не могат да решат трайно екологичните проблеми. Играчът трябва да развива града, като

подобрява четири района: парк, жилищен, енергиен и индустриален

Средствата са ограничени, затова ранните инвестиции трябва да бъдат внимателно планирани. Изборът първо на подобрения, които носят доход, позволява на играча да преобрази града напълно до шестия ден. С напредването на играта градът се променя визуално според решенията на играча: смогът постепенно изчезва, между сградите се появява зеленина, а старите електроцентрали се заменят със соларни панели. Алекс демонстрира на “24 часа” играта си. Част от многото медали на ученика, както и грамотата му от олимпиадата

Всички графики са рисувани на ръка от Алекс

директно в Scratch. Не са използвани външни графични ресурси или копиран код.

Понеже проектите в такива международни олимпиади са много мащабни, обичайно се дават по 2-3 месеца за подготовката им.

Алекс обаче е трябвало да подготви цялата игра за около 3 седмици

Във възрастовата група, в която попада се състезава с хиляди деца и повечето са по-големи от него - 16-, 17- и 18-годишни. Проектът пък трябвало да е доста сериозен за тази възрастова група с оригинална авторска идея, безупречен софтуерен код, опции за различни стратегии и изход в играта. Сред изискванията били още социално послание, отличен дизайн със собственоръчно рисувани графики и визуални трансформации, положителна трансформация в хода на играта, качествено потребителско преживяване.

Журито е безкомпромисно и подготовката трябва да бъде перфектна. Учителят от гимназията (“СофтУни Будител”), който го е подкрепял и насърчавал през цялото време да даде най-доброто от себе си, е Николай Палашев. Той му преподава по приложно програмиране.

Миналата година Алекс е на пето място в Европа и на 11-о в света в едно от най-големите състезания по програмиране за деца в света - International Kids Coding Competition. В него са участвали близо 600 ученици от 44 страни. Темата е била как да спасим света от ядрено оръжие.

“Участвам, защото вярвам, че знанието има смисъл, когато го използваме, за да помагаме и да намираме решения на реални проблеми. Ако моите игри например накарат хората да се замислят колко е важно да стоим далеч от ядрени оръжия и войни, да пазим природата и да вземаме умни решения, значи усилията ми са си заслужавали”, мъдро отбелязва младежът.

Той е деветокласник в “СофтУни Будител”. Паралелката му е с профил програмиране и изкуствен интелект. Един от няколкото отличници в класа е. Петицата, която му разваля пълното съвършенство, е по... физическо възпитание - не успява да покрие норматива по бягане.

Макар да има още време до абитуриентския бал, вече знае, че ще следва нещо, свързано с програмиране и технологии, понеже “това го влече, откакто се помни”. И то в България със сигурност.

Майка му е лингвист и филолог, а баща му - програмист. Алекс обаче е взел и от двамата по нещо, защото пише добре и проза, и поезия. През 2023 г. е финалист в 40-ото издание “Искри” на БНР за най-добре пишещи българчета в цял свят. 2023 г.: Алекс с наградата на БНР за най-добре пишещи българчета в цял свят Всъщност трупа медали от най-различни състезания - по история, математика, информационни технологии. С есе

печели място в космическия лагер по модел на НАСА

в Турция. “В единия ден ни сложиха в центрофуга, която симулира усещането за безтегловност. В последния ден правихме симулация на изстрелване на ракета”, разказва младежът.

Когато има свободно време, обича да гледа филми и отново да учи повече за програмирането. Също да прави нещо с ръцете си, да сглобява, но по-рядко има възможност. Тийнейджърът ходи и на фитнес. Има зелен колан по айкидо.

Гимназията, в която учи, е единственото му желание след 7-и клас. “Имат допир до нови технологии и реално децата виждат напред как би се развил софтуер, изкуствен интелект и мисля, че оттам идва голяма част от мотивацията. Карат ги да мислят и да бъдат креативни”, включва се и майката на Алекс - Анна.

А за изкуствения интелект 15-годишното момче казва: Той е само инструмент, а какво ще се случи с него, зависи от хората. Ако хората не искат изкуственият интелект да ги замести, няма да се случи.