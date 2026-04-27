Йотова: Михаил Заимов беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето и хората около нас

Вдъхновяваща личност, голям талант с широк духовен хоризонт, Михаил Заимов имаше мисия да открива и съхранява ценното и красивото. Той беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето и хората около нас и след нас. Будната му гражданска съвест беше за пример. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на известния фотограф, журналист, писател и морски пътешественик, съобщиха от прессекретариата на президенството. „Да разказва истории чрез образи и чрез силата на словото – Заимов беше майстор в това", посочва Йотова.

Президентът изтъква, че чрез своя обектив Михаил Заимов е успял да запечата богатство от исторически находки, да разшири знанията ни за българското културно и природно наследство, да го направи достояние на световната публика. „Познаваше отблизо европейската култура и същевременно таеше голяма страст към историята на България и Черноморието. Благодарение на неговите експедиции бяха запазени множество значими обекти", казва Илияна Йотова.