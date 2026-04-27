Дясна партия с “Демократична България” ще затвори ПП в 6-7% – не го иска, вместо това допусна 2 групи в парламента (Обзор)

За единен кандидат за президент Денков публично назова премиера Гюров

Вместо за сливане в единна политическа формация на “Продължаваме промяната”, “Да, България” и “Демократи за силна България”, от ПП заговориха за две отделни парламентарни групи.

“Продължаваме промяната” и “Демократична България” сме много далеч от това да бъдем

една партия”, заяви в понеделник зам.-председателят на “Продължаваме промяната” Николай Денков пред Нова тв.

Офертата за обединение дойде в петък от ДБ след няколко дни напрежение в социалните мрежи заради дилемата да бъде ли депутат Манол Пейков. Това можеше да стане, ако лидерът на ПП Асен Василев влезе от родното Хасково, с което обаче щеше да пореже човек на ДСБ. Василев поиска партньорите сами да се разберат, те отказаха, а всичко това се случи на фона на практически две паралелни предизборни кампании, които водеха ПП, от една страна, и ДБ-ДСБ, от друга.

Офертата от “Да, България” е да се подпише коалиционно споразумение и да се върви постепенно към единен субект, а отсега да започне кампания по издигане на общ кандидат за президент.

Според акад. Денков и двете алтернативи, които се поставят пред ПП, са крайни - “да се обединим в една партия или че ще се разделим и няма да си говорим”. Ние сме много далеч от това да бъдем единна партия и те го знаят много добре, ясен бе Денков. А после намекна дори за две отделни групи в НС. Миналата седмица партийната мълва носеше, че съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев (която има 14 депутати) обмислял отделяне.

Сега на въпрос има ли вероятност за 2 групи Денков отговори: “Това е стратегически въпрос за поведението в парламента, защото размерът на групата има значение. В същото време, ако са две групи, може да има и други предимства. Националният съвет взе решение да остави този въпрос на народните представители, защото именно те могат най-добре да преценят тежестта на плюсовете и минусите. Например,

ако сте разделени, може да имате двама зам.-председатели на Народното събрание

и различен подход при разпределението по комисии. Ясно е обаче, че като отделни групи ще бъдем по-малки.”

Ако бяхме втора политическа сила, “със сигурност щеше да натежи аргументът да бъдем заедно, защото това дава възможност за втория мандат. Но не успяхме и този фактор отпадна от дискусията”, добави той.

Като коалиция добре се представихме, но на изборите хората искат да видят един консолидиран политически проект, смята пък Ивайло Мирчев. “Когато

нямаме дори коалиционно споразумение,

е трудно да искаме нещо повече от тези над 60 хил. гласа повече, за които благодарим, разбира се, но това не е достатъчно”, каза той пред БНТ.

Колегата му съпредедател Божидар Божанов по същото време разясняваше по bTV, че общ субект би дал “гъвкаво представителство” на избирателите им, докато разпокъсаният подход не давал резултат.

“Да се превърнем в дясна партия, не е удачно според нас. Би означавало да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините - основно до 6-7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове”, опонира обаче задочно Денков. Убеден е, че ПП-ДБ трябва да търси по-широка подкрепа, за да бъде фактор в националната политика. Иначе нямало излишна драма в отношенията между партньорите, защото въпреки различията в подходите целите им остават идентични.

Сред тях е общ кандидат-президент, стана ясно от паралелните тв изяви на тримата от ръководствата на ПП-ДБ. Но само Денков директно сложи името на служебния премиер Андрей Гюров на масата на преговорите още преди те да са стартирали.

Самият Гюров призна, че представители на демократичната общност вече се свързали с него по въпроса, но им отговарял, че приоритет му е първо провеждането на изборите, а към този момент - предаването на властта. “След това ще има време за почивка и осмисляне на темите за бъдеще. Но те не се взимат емоционално, а в процес, който отнема време и спокойствие”, обясни премиерът пред БНР.