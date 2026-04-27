Глобиха мъж от село до Пловдив, скубал и бил майка си, той обжалва

Не бил съгласен със свидетелските показания

Окръжният съд в Пловдив отказа да отмени наложената глоба от 2000 лева на мъж, посегнал на майка си след забележка към него за поведението му към бившата си жена в село Чалъкови. Мотивът му е, че решението на районните магистрати е законосъобразно и добре обосновано. Според съда са събрани достатъчно доказателства, а възраженията на подсъдимия за неправилен анализ на свидетелските показания и липса на травматични увреждания на майка му не са основателни.

Първоначално Районният съд в Пловдив го признал за виновен в причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие и му наложил административно наказание - глоба от 2000 лева. Мъжът обжалвал, но без успех.

От 1997 г. до януари 2025 г. той живял в къща на родителите си в село Чалъкови заедно със съпругата си и двете им деца. В началото на годината жената го напуснала заради негова извънбрачна връзка, а три месеца по-късно и той се изнесъл, като в имота останали само пълнолетните им деца.

През лятото те посетили баба си в Гърция, където тя живеела от години. На 12 юли тримата се върнали, а около 21,30 ч. в къщата дошла бившата съпруга, за да се види с децата. Два часа по-късно пристигнали подсъдимият и брат му. Мъжът заявил на бившата си жена: "Ти нямаш работа в тази къща, ти си официално разведена, колко пъти съм ти казвал да не идваш", след което дъщеря му я откарала до новия й дом.

Бабата направила забележка на сина си, което го ядосало и той започнал да я обижда. Пресегнал се и започнал да скубе косата й, а с другата ръка я ударил с юмрук в главата. Синът му опитал да защити баба си, която много се обидила и се скарала на агресивния мъж, че си оставил децата и "разтурил семейството си". Подсъдимият отново посегнал към майка си, но тя се предпазила с ръка и ударът му попаднал върху пръстите ѝ. Синът му го изкарал навън, след което се обадил на телефон 112. На място пристигнали полиция и линейка, а пострадалата била откарана в болница.

Пред съда братът на мъжа обяснил, че още с пристигането им в къщата майка им започнала да кълне подсъдимия и "да го праща в гроба". Казал също, че жената го ритнала, но според магистратите тази част от показанията му е противоречива. Племенникът му пък твърди, че щом извел баща си навън, той се заканил вечерта да се върне и да пребие бабата.

Изправен пред магистратите, подсъдимият отрекъл да е удрял майка си. Той също като брат си заявил, че тя го е обиждала и удряла, след което си тръгнал и предполагал, че майка му се е оплакала, за да го изгони. В хода на делото обаче е разпитан и полицай от Районното управление в Раковски, който в нощта на скандала бил изпратен на мястото. Според показанията му още след случилото се, докато мъжът бил транспортиран до районното, казал, че се скарал с майка си и я ударил.