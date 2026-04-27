Чешкият център у нас затваря

Чешкият център приключва дейността си в София. „С голяма тъга ви информираме, че съгласно решение на генералния директор на мрежата чешки центрове, Чешкият център в София ще бъде закрит и приключва културната си и образователна дейност в България", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

Посочва се, че ще бъдат реализирани предвидените събития до края на май.

На 5 май тази годна институцията ни, най-старата чешка институция от този тип в чужбина, а същевременно и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навършва 77 години, припомнят от Чешкия център.